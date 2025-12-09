Ричмонд
СК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске

Причиной возгорания в Новосибирском педколледже стало короткое замыкание проводки.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, возгорание в здании Новосибирского педагогического колледжа произошло из-за замыкания электропроводки, сообщает СУСК по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. В результате происшествия пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Следователи начали проверку по факту пожара, рассматривая возможность наличия признаков халатности, предусмотренной статьей 293 УК РФ.

«Проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося», — уточнили в следственном управлении.

Во вторник в Новосибирске в педагогическом колледже случился пожар, в результате которого были эвакуированы 670 человек, информирует МЧС РФ. Огонь возник в кабинете на третьем этаже и распространился на крышу трехэтажного здания, охватив площадь в 700 квадратных метров. Пожарные продолжают борьбу с огнем.