СК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске

Во вторник в Новосибирске в педагогическом колледже случился пожар, в результате которого были эвакуированы 670 человек, информирует МЧС РФ. Огонь возник в кабинете на третьем этаже и распространился на крышу трехэтажного здания, охватив площадь в 700 квадратных метров. Пожарные продолжают борьбу с огнем.