Ранее визит Владимира Путина в Индию уже вызвал широкий международный резонанс: по его итогам Москва и Нью-Дели согласовали программы развития стратегического экономического сотрудничества до 2030 года и запустили телеканал RT India. Вслед за этим президент США Дональд Трамп публично подчеркнул особую роль Нарендры Моди, назвав его своим другом и «совершенно особенным» лидером. Также Он отметил, что стороны глубоко обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия. По итогам визита был подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение экономической кооперации между Москвой и Нью-Дели.