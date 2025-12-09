Визит российского президента подтвердил становление многополярного мира.
Государственный визит президента России в Индию стал мощным сигналом конца однополярного мира. Об этом пишет индийское издание, анализируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди.
«В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка. Формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам», — утверждает газета The Indian Express.
Визит российского лидера, состоявшийся 4−5 декабря, включал отдельные встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Драупади Мурму. Его целью, как отметил Путин, было развитие многоплановых двусторонних отношений, выходящих далеко за рамки энергетических контрактов.
Ранее визит Владимира Путина в Индию уже вызвал широкий международный резонанс: по его итогам Москва и Нью-Дели согласовали программы развития стратегического экономического сотрудничества до 2030 года и запустили телеканал RT India. Вслед за этим президент США Дональд Трамп публично подчеркнул особую роль Нарендры Моди, назвав его своим другом и «совершенно особенным» лидером. Также Он отметил, что стороны глубоко обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия. По итогам визита был подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение экономической кооперации между Москвой и Нью-Дели.