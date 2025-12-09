Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии заявили об одном шаге Путина, который испугал Запад

Государственный визит президента России в Индию стал мощным сигналом конца однополярного мира. Об этом пишет индийское издание, анализируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди.

Визит российского президента подтвердил становление многополярного мира.

Государственный визит президента России в Индию стал мощным сигналом конца однополярного мира. Об этом пишет индийское издание, анализируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди.

«В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка. Формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам», — утверждает газета The Indian Express.

Визит российского лидера, состоявшийся 4−5 декабря, включал отдельные встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Драупади Мурму. Его целью, как отметил Путин, было развитие многоплановых двусторонних отношений, выходящих далеко за рамки энергетических контрактов.

Ранее визит Владимира Путина в Индию уже вызвал широкий международный резонанс: по его итогам Москва и Нью-Дели согласовали программы развития стратегического экономического сотрудничества до 2030 года и запустили телеканал RT India. Вслед за этим президент США Дональд Трамп публично подчеркнул особую роль Нарендры Моди, назвав его своим другом и «совершенно особенным» лидером. Также Он отметил, что стороны глубоко обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия. По итогам визита был подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение экономической кооперации между Москвой и Нью-Дели.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше