Бывшая студентка педколледжа в Новосибирске рассказала о состоянии здания

В 10:00 9 декабря в Новосибирском педагогическом колледже на улице Линейной произошёл пожар. По словам губернатора Андрея Травникова, возгорание началось в кабинете на третьем этаже и затем перекинулось на кровлю здания. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
Все студенты и персонал колледжа были эвакуированы оперативно. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, из здания вывели 670 человек.
Бывшая ученица колледжа отметила, что кабинет, где начался пожар, ранее находился в плохом состоянии.
«Это кабинет № 52. Там все было плохо: дырка в потолке, свисали провода», — рассказала она, попросив сохранить анонимность.
Некоторые студенты также сообщили о давке при эвакуации. По словам одной из учениц, детям не выдавали одежду из гардероба без номерков, и они некоторое время находились в столовой, не зная о пожаре, поскольку сигнализация не сработала.