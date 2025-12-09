В Серове мигранты нелегально трудились и жили на свалке ТБО

Серовский районный суд вынес обвинительный приговор по делу об организации незаконного пребывания и эксплуатации мигрантов. Четверо фигурантов уголовного дела отправятся в колонии. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Как выяснилось, бывший начальник полигона ТБО Александр Шелепов создал преступную группу, куда вошли его сын Андрей и двое граждан Таджикистана — Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы. С 2013 по 2019 годы они искали в Екатеринбурге мигрантов из Таджикистана, которые оказались в трудной ситуации. Людям делали фиктивную регистрацию в Екатеринбурге, но фактически они жили и работали в Серове — прямо на полигоне ТБО. Там они сортировали мусор без официального оформления и получали за это мизерную оплату.
Каждый участник схемы выполнял свою роль: Шелепов-старший предоставлял территорию полигона и скрывал рабочих от проверок, его сын обеспечивал им жильё и продавал отсортированное вторсырьё, а братья Давлятмуродовы занимались поиском и перевозкой людей.
— Суд квалифицировал действия группы по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору», — уточнили в областном суде.
Организатор, Александр Шелепов, получил 2 года и 4 месяца колонии строгого режима. Остальные трое были приговорены к полутора годам колонии каждый. Суд также обязал их возместить расходы на адвокатов и переводчика — суммы составили от 63 до 149 тысяч рублей. После оглашения приговора всех четверых взяли под стражу.