В Серове мигранты нелегально трудились и жили на свалке ТБО

Как выяснилось, бывший начальник полигона ТБО Александр Шелепов создал преступную группу, куда вошли его сын Андрей и двое граждан Таджикистана — Музафар и Дустмурод Давлятмуродовы. С 2013 по 2019 годы они искали в Екатеринбурге мигрантов из Таджикистана, которые оказались в трудной ситуации. Людям делали фиктивную регистрацию в Екатеринбурге, но фактически они жили и работали в Серове — прямо на полигоне ТБО. Там они сортировали мусор без официального оформления и получали за это мизерную оплату.