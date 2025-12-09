В Перми ссора 60-летних мужчин в супермаркете кончилась поножовщиной

Инцидент случился в одном из популярных сетевых магазинов. 62-летний житель Новых Лядов решил обойти очередь, чтобы быстрее попасть на кассу и оплатить товар. Заметивший это 67-летний пермяк сделал ровеснику замечание и обратил внимание на то, что в очереди стоят и другие люди.