В Перми ссора 60-летних мужчин в супермаркете кончилась поножовщиной

Ссора двух 60-летних мужчин в супермаркете в Перми кончилась поножовщиной, сообщает краевая полиция.
Инцидент случился в одном из популярных сетевых магазинов. 62-летний житель Новых Лядов решил обойти очередь, чтобы быстрее попасть на кассу и оплатить товар. Заметивший это 67-летний пермяк сделал ровеснику замечание и обратил внимание на то, что в очереди стоят и другие люди.
Словесная перепалка между мужчинами закончилась дракой: 62-летний пермяк взял острый предмет, спрятанный в пакет, и несколько раз ударил соперника. Удары пришлись в живот, плечо и грудь. Нападавший сбежал с места преступления, а пострадавшего госпитализировали с колото-резаными проникающими ранами.
Сотрудники полиции отыскали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». 62-летнего обвиняемого заключили под стражу, а уже в декабре 2025 года стало известно, что расследование дела было завершено.
Правоохранители направили собранные материалы в суд.