Краснодарца осудили на 3 года за ложное сообщение о теракте в храме

В суде подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. С учетом обстоятельств дела ему назначено три года лишения свободы с направлением в колонию-поселение. Осужденный будет доставлен к месту отбывания наказания под конвоем. Приговор пока не вступил в законную силу.