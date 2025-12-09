В День героев Отечества в пермском городе прощаются с бойцами, погибшими на СВО

Отпевание Константина Гусева начнется 9 декабря в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на улице Жукова, 21А (район улицы Ульяновская). Отпевание Василия Беклемышева состоялось в 9:30 в храме во имя Николы Чудотворца на улице Комсомольская, 56. Прощальная церемония с обоими погибшими состоится в местном Дворце досуга, куда можно будет прийти с 11:00. На 11:30 запланирован траурный митинг.