Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застолье переросло в поножовщину в ямальском поселке

Распитие алкоголя привело к трагедии в Тазовском районе ЯНАО. Двое мужчин поссорились в состоянии опьянения, после чего один из них взял нож и нанес знакомому множество ран, несовместимых с жизнью, — потерпевший скончался на месте, сообщили в ямальском следкоме.

Следователи изучают обстоятельство убийства в Тазовском районе ЯНАО.

Распитие алкоголя привело к трагедии в Тазовском районе ЯНАО. Двое мужчин поссорились в состоянии опьянения, после чего один из них взял нож и нанес знакомому множество ран, несовместимых с жизнью, — потерпевший скончался на месте, сообщили в ямальском следкоме.

«Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, на период расследования он заключен под стражу до 5 февраля 2026 года», — сообщил telegram-канал Следком ЯНАО. Ранее обвиняемый уже был судим.

Сотрудники СК опрашивают свидетелей, криминалисты проводят экспертизы. Ранее в Тазовском районе ЯНАО уже фиксировали преступления, совершенные в состоянии опьянения. Местный житель, будучи пьяным, ударил по лицу инспектора по делам несовершеннолетних, прибывшую на вызов.