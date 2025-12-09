Названы рекордные взятки 2025 года в Красноярском крае

Правоохранители рассказали, кто стал рекордсменом по размеру полученных взяток в 2025 году в Красноярском крае. Данные озвучили на совместной пресс-конференции прокуратуры, СК и МВД в Международный день борьбы с коррупцией.
На первом месте по размеру взятки — бывший мэр Красноярска Владислав Логинов. Он получил 187 млн рублей и баню. В деле Логинова фигурируют 12 лиц, среди них есть действующие чиновники муниципального уровня. Второе место у экс-главы центра ФМБА Бориса Баранкина со взяткой в 16 млн рублей. Самая маленькая взятка года составила всего 1000 рублей (за зачет в колледже).
Прокурор края Роман Тютюник сообщил, что средняя сумма взятки в крае возросла в четыре раза: с 236 тысяч рублей в 2024 году до почти 1,5 млн рублей в текущем. Чаще всего коррупционеров ловили в сферах госуслуг и здравоохранения.
Кроме того, на пресс-конференции Роман Тютюник рассказал о самых возмутительных уголовных делах. Среди них — убийство 16-летней Полины Жигаевой в Дивногорске, шпионаж жителя края в пользу Украины и дело коррупционера, защита которого прикладывает чеки о помощи бойцам СВО в качестве смягчающего обстоятельства.