Названы рекордные взятки 2025 года в Красноярском крае

Прокурор края Роман Тютюник сообщил, что средняя сумма взятки в крае возросла в четыре раза: с 236 тысяч рублей в 2024 году до почти 1,5 млн рублей в текущем. Чаще всего коррупционеров ловили в сферах госуслуг и здравоохранения.