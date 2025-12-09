Самолёт совершил аварийную посадку на трассе во Флориде

Ранее сообщалось, что самолёт египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Челябинске после того, как в пункте назначения ему не разрешили приземлиться из-за сильного снегопада. На борту находилось около 200 пассажиров, и экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. После посадки людей несколько часов не выпускали из самолёта. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу объяснили это длительной проверкой документов, которая потребовала больше времени, чем обычно.