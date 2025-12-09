Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт совершил аварийную посадку на трассе во Флориде

Во Флориде самолёт сел на оживлённую дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry; водитель госпитализирована, пилот и пассажир не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Во Флориде самолёт совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, машина оказалась на пути воздушного судна в момент приземления.

Женщина, управлявшая автомобилем, была госпитализирована. Пилот и пассажир самолёта, по информации СМИ, не пострадали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Челябинске после того, как в пункте назначения ему не разрешили приземлиться из-за сильного снегопада. На борту находилось около 200 пассажиров, и экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. После посадки людей несколько часов не выпускали из самолёта. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу объяснили это длительной проверкой документов, которая потребовала больше времени, чем обычно.