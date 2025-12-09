Ричмонд
На Украине пошли на отчаянные меры, чтобы уволить Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила о бессрочной забастовке и намерена блокировать работу парламента. Она требует отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Соответствующее заявление она разместила в своем telegram-канале.

Депутат требует увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

«Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского», — написала Марьяна Безуглая. Ранее, в конце ноября, парламентарий уже объявляла забастовку с требованием отставки тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. После его увольнения Безуглая заявляет, что антикоррупционные расследования в окружении власти были свернуты.

Ранее Безуглая уже объявляла забастовку с требованием отставки тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака, которого впоследствии уволили. Депутат активно комментирует коррупционные скандалы во власти, в том числе вокруг экс-министра энергетики Светланы Гринчук, обвинив ее в возможном выезде из страны после отставки на фоне расследований.