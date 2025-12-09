На Украине пошли на отчаянные меры, чтобы уволить Сырского

«Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского», — написала Марьяна Безуглая. Ранее, в конце ноября, парламентарий уже объявляла забастовку с требованием отставки тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. После его увольнения Безуглая заявляет, что антикоррупционные расследования в окружении власти были свернуты.