Элитный коньяк за полцены разливали под Челябинском

В городе Касли Челябинской области полицейские накрыли цех по производству суррогата элитного алкоголя. Контрафакт без маркировок попадал в торговые сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Суррогат элитных марок разливали в Каслях.

«На промышленных площадях в городе Касли был обнаружен цех, в котором осуществлялось изготовление и розлив спиртных напитков под известными брендами. В ходе осмотра помещения изъято более 8,6 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, не имеющей федеральных специальных марок, а также 2,5 тысячи литров этилового спирта, свыше 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для розлива», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полицейского главка добавили, что по предварительным данным, стоимость изъятого имущества и алкоголя превышает семь миллионов рублей. Образцы контрафакта отправлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области. Результаты будут переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного производства и сбыта немаркированной продукции.