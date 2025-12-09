Элитный коньяк за полцены разливали под Челябинском

«На промышленных площадях в городе Касли был обнаружен цех, в котором осуществлялось изготовление и розлив спиртных напитков под известными брендами. В ходе осмотра помещения изъято более 8,6 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, не имеющей федеральных специальных марок, а также 2,5 тысячи литров этилового спирта, свыше 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для розлива», — уточнили в пресс-службе ведомства.