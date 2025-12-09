Из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый ввел в заблуждение потерпевшую и предложил ей инвестировать денежные средства в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила ему более 123 млн рублей. После этого Сямиуллин скрылся и денежные средства ей не вернул.