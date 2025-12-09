На экс-мэра Иванова Шаботинского завели уголовное дело о превышении полномочий

Александр Шаботинский, бывший глава Иванова, задержан за превышение полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области», — говорится в сообщении.
Против бывшего главы областного центра и экс-зампреда правительства Шаботинского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 годы, будучи зампредом правительства региона, используя свои полномочия, создавал благоприятные условия для коммерческих компаний, чтобы они заключали договоры на капитальный ремонт многоквартирных домов и беспрепятственно принимали выполненные работы. Чиновник действовал по договоренности с экс-начальниками департамента ЖКХ, которых он сам подбирал и назначал для реализации преступной схемы. По такой схеме заключено более 30 контрактов на 500 млн рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что бывшему главе Крымского района Кубани Сергею Лесю продлили арест до конца года. Он подозревается в совершении преступления о превышении полномочий.