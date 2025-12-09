На экс-мэра Иванова Шаботинского завели уголовное дело о превышении полномочий

По версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 годы, будучи зампредом правительства региона, используя свои полномочия, создавал благоприятные условия для коммерческих компаний, чтобы они заключали договоры на капитальный ремонт многоквартирных домов и беспрепятственно принимали выполненные работы. Чиновник действовал по договоренности с экс-начальниками департамента ЖКХ, которых он сам подбирал и назначал для реализации преступной схемы. По такой схеме заключено более 30 контрактов на 500 млн рублей.