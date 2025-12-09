В Магаданской области задержали участников преступного сообщества

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, один из задержанных граждан Российской Федерации создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников. Члены сообщества совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 килограммов», — добавили в ведомстве.