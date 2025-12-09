Ричмонд
В Магаданской области задержали участников преступного сообщества

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. ФСБ РФ задержала участников преступного сообщества, совершавших незаконное приобретение и перевозку около 70 килограммов драгметаллов в Магаданской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, один из задержанных граждан Российской Федерации создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников. Члены сообщества совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России в оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях обнаружены и изъяты слитки драгоценных металлов (золота и серебра) общей массой около 70 килограммов», — добавили в ведомстве.