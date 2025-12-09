В Магаданской области задержали участников преступного сообщества

По данным ФСБ, один из задержанных граждан Российской Федерации создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников. Члены сообщества совершали тяжкие преступления, связанные с незаконным приобретением и перевозкой драгоценных металлов в крупном размере из Магаданской области в другие регионы страны.