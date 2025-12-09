СМИ: Экс-мэра Иваново задержали по подозрению в махинациях на полмиллиарда рублей

Бывшего мэра Иваново Александра Шаботинского задержали по подозрению в махинациях с контрактами на капитальный ремонт на полмиллиарда рублей. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает Baza.
По данным источника, будучи мэром города, Шаботинский заключал с подрядчиками выгодные для них контракты на капитальный ремонт и обеспечивал прием выполненных работ без препятствий.
Следствие полагает, что в схеме ему помогали лояльные чиновники департамента ЖКХ, которых он сам назначал. С 2020 по 2024 год Шаботинский заключил и реализовал более 30 таких контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.
В настоящее время с бывшим чиновником работают следователи, вскоре ему будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Дело находится на контроле областной прокуратуры, передает Baza.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что чиновникам бессмысленно пытаться «спрятать наворованное», так как следователи для выявления подобных фактов используют целый арсенал современных средств.
Он подчеркнул, что следователи активно ведут разъяснительную работу и на конкретных примерах рассказывают чиновникам о последствиях коррупции.