В Армавире при пожаре в доме пострадали четыре человека

«Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 кв. метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадали 4 человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи», — говорится в заявлении краевого главка МЧС России.