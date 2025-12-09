«Сначала тренировались на макетах». Два подростка жестоко зарезали случайного прохожего в Бобруйске

В Бобруйске подростки жестоко убили мужчину и как ни в чем не бывало пошли на учебу. Подробности уголовного дела сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Днем 2 апреля школьники нашли под мостом через реку Березина окровавленный труп мужчины. Прибывшие правоохранители по камерам видеонаблюдения смогли выйти на след преступников.
Выяснилось, что жестокую расправу учинили два 16-летних горожанина. Вечером 31 марта два друга, увлекающиеся тренировками с ножами, приехали на пустырь, чтобы попрактиковаться в спарринге. Парни с детства дружили, учились в одном классе, а поступив в разные колледжи не разорвали общение.
Для занятий спаррингом на ножах подростки нашли инструкцию в интернете и купили тренировочные макеты и холодное оружие. Чтобы отрабатывать технику, они встречались в различных общественных местах. В тот вечер спустились в овраг рядом с автомобильным мостом через Березину.
В какой-то момент несовершеннолетние увидели под мостом странного мужчину. Подойдя, они посчитали, что человек находится под воздействием веществ. Тогда один из подростков предложил другу разобраться с 51-летним мужчиной и достал карманный нож. Фигуранты нанесли потерпевшему несколько ударов ножом, избили и ушли, избавившись от своих ножей по дороге.
— После совершенного убийства подростки разъехались по домам, и как ни в чем не бывало на следующий день вышли на занятия, — прокомментировали в УСК.
Во время следствия один из обвиняемых сознался и раскаялся, а второй пытался отрицать свою причастность к преступлению. Ранее у молодых людей не было проблем с законом, они средне учились, вели здоровый образ жизни, имели положительные характеристики.
Однако один из подростков активно интересовался деструктивной идеологией, связанной с нацизмом. И это он предложил другу ножевой спарринг. При себе они зачастую носили не только тренировочные макеты, но и холодное оружие.
Суд признал подростков виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц (п.п.6, 13, 15 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 10 и 9 годам наказания в воспитательной колонии.
Приговор еще может быть обжалован.