«Сначала тренировались на макетах». Два подростка жестоко зарезали случайного прохожего в Бобруйске

В какой-то момент несовершеннолетние увидели под мостом странного мужчину. Подойдя, они посчитали, что человек находится под воздействием веществ. Тогда один из подростков предложил другу разобраться с 51-летним мужчиной и достал карманный нож. Фигуранты нанесли потерпевшему несколько ударов ножом, избили и ушли, избавившись от своих ножей по дороге.