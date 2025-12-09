В Екатеринбурге задержали дропперов, похищавших деньги у пенсионеров

В Екатеринбурге задержали двух курьеров мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. Как выяснилось, обоих мужчин наняла через мессенджер одна и та же девушка по имени Ангелина. Она предложила несложную работу по сбору и пересылке денег. При этом девушка уверяла, что деятельность легальна. Сами же сборщики денег находились в Москве.