В Екатеринбурге задержали дропперов, похищавших деньги у пенсионеров

В Екатеринбурге задержали двух курьеров мошенников, похищавших деньги у пенсионеров. Как выяснилось, обоих мужчин наняла через мессенджер одна и та же девушка по имени Ангелина. Она предложила несложную работу по сбору и пересылке денег. При этом девушка уверяла, что деятельность легальна. Сами же сборщики денег находились в Москве.
После выполненных заданий в столице курьеров отправили на Урал, где они продолжили забирать деньги у пенсионеров из Челябинска, Перми и других городов.
— Однако после мошенничества, совершенного в Екатеринбурге, когда гастролеры похитили у 76-летней женщины 500 тысяч рублей, их вычислили местные сыщики, — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Задержанными оказались 27-летний житель Железногорска и 35-летний житель Санкт-Петербурга. Первый работал в сфере рекламы и консалтинга, второй — специалистом в области электромонтажных работ. В отношении курьеров возбудили и расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция Екатеринбурга напоминает, что в преддверии новогодних праздников вероятность стать жертвой мошенников крайне высока, поэтому правоохранители призывают к бдительности. Не доверяйте незнакомцам и не переводите деньги на незнакомые счета.