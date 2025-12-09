Суд Новосибирска отпустил из-под домашнего ареста водителя, сбившего шестерых

Резонансное ДТП случилось вечером девятого октября. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по улице Кирова, начал перестаиваться из крайнего левого ряда в средний, но не справился с управлением и протаранил ограждение остановки, на которой стояли люди. В результате пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетний мальчик.
В отношении Попова, у которого обнаружили признаки алкогольного опьянения, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Десятого октября Октябрьский райсуд отправил фигуранта под домашний арест на два месяца, хотя следователь ходатайствовал о заключении его под стражу. И вот теперь суд изменил меру пресечения, запретив Попову определенные действия. Постановление пока не вступило в законную силу.