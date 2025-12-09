Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Новосибирска отпустил из-под домашнего ареста водителя, сбившего шестерых

Октябрьский районный суд города Новосибирска изменил меру пресечения девятнадцатилетнему Олегу Попову, который, управляя арендованной на чужой аккаунт иномаркой, сбил шесть человек на остановке общественного транспорта. Молодой человек сел за руль без прав и в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Российская газета

Резонансное ДТП случилось вечером девятого октября. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по улице Кирова, начал перестаиваться из крайнего левого ряда в средний, но не справился с управлением и протаранил ограждение остановки, на которой стояли люди. В результате пострадали шесть человек, среди них — двенадцатилетний мальчик.

В отношении Попова, у которого обнаружили признаки алкогольного опьянения, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Десятого октября Октябрьский райсуд отправил фигуранта под домашний арест на два месяца, хотя следователь ходатайствовал о заключении его под стражу. И вот теперь суд изменил меру пресечения, запретив Попову определенные действия. Постановление пока не вступило в законную силу.