Низкая температура на улице усложнила тушение пожара в Новосибирске

Пожар локализован.

Источник: МЧС РФ

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков дал официальный комментарий.

В Новосибирске 9 декабря произошел пожар в колледже на улице Линейной. Сообщение о возгорании поступило в 10:02, на место сразу выехали силы пожарно-спасательного гарнизона города. По прибытии спасателей выяснилось, что 670 человек — студенты и персонал — эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Предварительно огонь начался в кабинете на третьем этаже и перекинулся на кровлю здания.

«Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания: деревянными перекрытиями, а также низкой температурой на улице», — сообщил Павел Винаков.

Пожар локализован.