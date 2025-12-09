Низкая температура на улице усложнила тушение пожара в Новосибирске

В Новосибирске 9 декабря произошел пожар в колледже на улице Линейной. Сообщение о возгорании поступило в 10:02, на место сразу выехали силы пожарно-спасательного гарнизона города. По прибытии спасателей выяснилось, что 670 человек — студенты и персонал — эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Предварительно огонь начался в кабинете на третьем этаже и перекинулся на кровлю здания.