Восемь человек обвиняются в Москве в торговле некачественными лекарствами

«По данным следствия, фигуранты вступили в преступный сговор в целях сбыта на территории Российской Федерации контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. Находясь в Москве, они организовали приобретение таких средств за пределами Российской Федерации и их ввоз в Россию. Продолжая реализацию преступного умысла, обвиняемые незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на сумму свыше 100 тыс. руб. в рамках оперативно-разыскного мероприятия “Проверочная закупка”, — сказали в ведомстве.
Уточняется, что злоумышленникам предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»). Сотрудники СК вместе с полицейскими провели более 10 обысков в Москве и Оренбургской области и изъяли недоброкачественные и не зарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты, документы и другие улики. По изъятым лекарственным препаратам назначили и проводят судебные экспертизы, в том числе фармацевтическую.
Фигуранты полностью признали вину, им избрали меру пресечения. Следователи устанавливают причастность обвиняемых к другим преступлениям и ищут соучастников.