Восемь человек обвиняются в Москве в торговле некачественными лекарствами

Уточняется, что злоумышленникам предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»). Сотрудники СК вместе с полицейскими провели более 10 обысков в Москве и Оренбургской области и изъяли недоброкачественные и не зарегистрированные на территории РФ лекарственные препараты, документы и другие улики. По изъятым лекарственным препаратам назначили и проводят судебные экспертизы, в том числе фармацевтическую.