Подросток и трое взрослых пострадали в ДТП на воронежской трассе

В результате аварии двое пассажиров иномарки в возрасте 13 лет и 81 года, а также 54-летняя женщина, находящаяся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Позже водитель Audi 80 самостоятельно обратился за медицинской помощью.