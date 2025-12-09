Подросток и трое взрослых пострадали в ДТП на воронежской трассе

Подросток и трое взрослых пострадали в ДТП в Воробьёвском районе утром понедельника, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
61-летний водитель Audi 80 во время движения по трассе М-4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьёвка — Калач не справился с рулевым управлением, из-за чего столкнулся с «ВАЗ 21200», за рулём которого находился 51-летний мужчина.
В результате аварии двое пассажиров иномарки в возрасте 13 лет и 81 года, а также 54-летняя женщина, находящаяся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Позже водитель Audi 80 самостоятельно обратился за медицинской помощью.
По факту происшествия полицейскими организована проверка.