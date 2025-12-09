Пассажирский поезд протаранил легковушку на пути в Петербург

На одном из железнодорожных переездов в Ростовской области минувшей ночью произошло опасное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 100 сообщением Адлер — Санкт-Петербург.
Инцидент произошел на перегоне между Разъездом 103 км и станцией Цимлянская. По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, машинист поезда, заметив машину, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение из-за близкого расстояния не удалось.
— К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пассажиры состава и члены локомотивной бригады не пострадали. Движение поездов по этому участку было оперативно восстановлено после устранения последствий аварии, — следует из сообщения.
Для установления всех причин и обстоятельств происшествия Южная транспортная прокуратура уже организовала проверку. Специалисты изучат техническое состояние переезда, действия водителя автомобиля и работу локомотивной бригады.