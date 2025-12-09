Ричмонд
Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой на трассе: есть жертвы

КРАСНОЯРСК, 9 декабря, ФедералПресс. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП 25-летний пассажир, который находился в автомобиле Volkswagen, погиб на месте. Кроме того, водитель иномарки и 54-летний водитель пассажирского автобуса госпитализированы», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что смертельная авария произошла на 592-м километре автотрассы. По предварительным данным, 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Боготола, выехала на встречную полосу и столкнулась с заказным автобусом Mercedes. За медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них шестеро детей. Всего же в общественном транспорте находилось 19 пассажиров.

Напомним о самых страшных авариях, которые происходили на трассах Сибири в последние несколько лет. К сожалению, не всегда причиной дорожно-транспортных инцидентов становится человеческая невнимательность.