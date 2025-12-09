Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой на трассе: есть жертвы

В ведомстве добавили, что смертельная авария произошла на 592-м километре автотрассы. По предварительным данным, 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Боготола, выехала на встречную полосу и столкнулась с заказным автобусом Mercedes. За медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них шестеро детей. Всего же в общественном транспорте находилось 19 пассажиров.