Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой на трассе: есть жертвы

«В результате ДТП 25-летний пассажир, который находился в автомобиле Volkswagen, погиб на месте. Кроме того, водитель иномарки и 54-летний водитель пассажирского автобуса госпитализированы», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что смертельная авария произошла на 592-м километре автотрассы. По предварительным данным, 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Боготола, выехала на встречную полосу и столкнулась с заказным автобусом Mercedes. За медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них шестеро детей. Всего же в общественном транспорте находилось 19 пассажиров.
Напомним о самых страшных авариях, которые происходили на трассах Сибири в последние несколько лет. К сожалению, не всегда причиной дорожно-транспортных инцидентов становится человеческая невнимательность.