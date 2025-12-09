Ричмонд
Причиной пожара в Новосибирском педколледже могло стать замыкание проводки

Такую информацию озвучили в Следственном комитете.

Источник: Комсомольская правда

Причиной пожара в корпусе Новосибирского педагогического корпуса на улице Линейная могло стать замыкание проводки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС России, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже. Потом огонь перешел на кровлю здания. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Из колледжа было эвакуировано 670 человек. Пострадавших нет.

Следователи СКР и прокуратура по факту случившегося проводят проверки. Обстоятельства случившегося и точные причины пожара уточняются.