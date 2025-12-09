Причиной пожара в Новосибирском педколледже могло стать замыкание проводки

Причиной пожара в корпусе Новосибирского педагогического корпуса на улице Линейная могло стать замыкание проводки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС России, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже. Потом огонь перешел на кровлю здания. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.
Из колледжа было эвакуировано 670 человек. Пострадавших нет.
Следователи СКР и прокуратура по факту случившегося проводят проверки. Обстоятельства случившегося и точные причины пожара уточняются.