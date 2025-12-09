На гнилой древесине в Башкирии появился «волосатый лед»

В геопарке «Янган-Тау» нашли «волосатый лед». Об этом сообщает телеграм-канал «БашПрирода».
Редкое явление образовалось на поверхности подгнившей древесины. Картина напоминает шелковистые нити, а их самих называют «ледяными волосами».
Ученые пояснили, что для возникновения «волосатого льда» необходимо совпадение нескольких условий: устойчивые низкие температуры, очень высокая влажность и отсутствие ветра. Однако главным «виновником» появления ледяных прядей является особый гриб Exidiopsis effusa, который живет внутри мертвой древесины.
