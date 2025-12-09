На Кубани школьница отдала мошенникам бабушкину пенсию

В Калининском районе Кубани пятиклассница лишилась более 9 тысяч рублей с банковской карты своей бабушки, став жертвой онлайн-мошенников. Деньги были списаны с пенсионной карты.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, девочка пыталась продать детскую коляску на одной из популярных торговых площадок в Интернете. Под предлогом покупки злоумышленники прислали ей фишинговую ссылку.
Школьница ввела все данные банковской карты своей бабушки, включая код из СМС-сообщения, который является ключевым для подтверждения транзакций. Сразу после ввода данных с карты были списаны денежные средства в размере более 9 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц.