Посетителей эвакуировали из ТЦ «Галерея»

Посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга эвакуировали из здания утром 9 декабря. Об этом раздосадованные петербуржцы рассказали в социальных сетях.
По словам покупателей, включилась система оповещения, которая и велела всем выйти на улицу. Паники среди присутствующих не было, все спокойно вышли из торгового центра.
— Следуйте к дверям с надписями «Выход» или «Аварийный выход», — говорит голос из громкоговорителя.
Причины эвакуации и подробности инцидента устанавливаются.
