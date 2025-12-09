Ричмонд
Посетителей эвакуировали из ТЦ «Галерея»

В торговом центре включилась система оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга эвакуировали из здания утром 9 декабря. Об этом раздосадованные петербуржцы рассказали в социальных сетях.

По словам покупателей, включилась система оповещения, которая и велела всем выйти на улицу. Паники среди присутствующих не было, все спокойно вышли из торгового центра.

— Следуйте к дверям с надписями «Выход» или «Аварийный выход», — говорит голос из громкоговорителя.

Причины эвакуации и подробности инцидента устанавливаются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что более 150 дебоширов выпроводили из метро Петербурга в ноябре. Каждый день порядок обеспечивают 60 сотрудников спецподразделения.