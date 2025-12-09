В Ростовской области задержали курьера с крупной партией наркотиков

При досмотре машины полицейские обнаружили в бензобаке специально оборудованный тайник. Из него изъяли три полуторалитровые пластиковые бутылки с белым порошком общей массой около 3 кг. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством. У водителя также изъяли два мобильных телефона и пять банковских карт.