В Уфе завели дело о халатности при возведении школы на 2200 мест

В Уфе завели уголовное дело по факту халатности при строительстве крупнейшей в Башкирии школы. Речь идет об объекте в микрорайоне Кузнецовский затон, который рассчитан на 2200 учеников. Изначально его планировали открыть уже в текущем, 2025 году, в сентябре.
Напомним, общая стоимость проекта составляет 3,4 миллиарда рублей. Стройка стартовала в ноябре 2022 года, подрядчиком выступает компания ООО «Билд». Однако график работ серьезно нарушен: дату сдачи объекта переносили уже три раза. Сначала открытие перенесли на январь 2026 года, а теперь и вовсе сдвинули на апрель следующего года.
Сейчас следователи намерены выяснить, почему постоянно срываются сроки строительства, и определить круг должностных лиц, которые должны понести за это ответственность.
Ранее, в июле 2025 года, ситуацию со строительством этой школы взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Тогда же республиканская прокуратура направляла официальные предписания региональным властям, чтобы те не допустили дальнейших задержек ввода объекта в эксплуатацию.
