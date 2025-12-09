В Уфе завели дело о халатности при возведении школы на 2200 мест

В Уфе завели уголовное дело по факту халатности при строительстве крупнейшей в Башкирии школы. Речь идет об объекте в микрорайоне Кузнецовский затон, который рассчитан на 2200 учеников. Изначально его планировали открыть уже в текущем, 2025 году, в сентябре.