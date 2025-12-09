«Думала, со мной такого не произойдет»: из-за одной ошибки сибирячка лишилась почти 3 миллионов

Жительница Нижнеудинска стала жертвой мошенников, потеряв почти три миллиона рублей под предлогом высокодоходных инвестиций. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, полгода назад женщина откликнулась на интернет-объявление о быстром заработке на бирже, прошла анкетирование и открыла так называемый «брокерский счет».
Как рассказала сама жертва, все начиналось с небольших вложений, схема поначалу работала: обещанный доход успешно выводился. Желая увеличить прибыль, женщина оформила кредит на сумму около двух миллионов рублей и перечислила эти средства на счета, указанные телефонным собеседником. Когда же она попыталась вывести накопленные «проценты», счет оказался заблокирован, а преступник перестал выходить на связь.
— Я знала о таких случаях, но думала, что со мной этого не произойдет, — рассказала сибирячка в полиции.
Правоохранители напоминают, что преступники часто притворяются сотрудниками инвестиционных компаний. Они специально позволяют жертве некоторое время получать небольшие выплаты, чтобы втереться в доверие. После внесения крупной суммы мошенники похищают деньги и прекращают всякое общение.
