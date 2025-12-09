«Думала, со мной такого не произойдет»: из-за одной ошибки сибирячка лишилась почти 3 миллионов

Как рассказала сама жертва, все начиналось с небольших вложений, схема поначалу работала: обещанный доход успешно выводился. Желая увеличить прибыль, женщина оформила кредит на сумму около двух миллионов рублей и перечислила эти средства на счета, указанные телефонным собеседником. Когда же она попыталась вывести накопленные «проценты», счет оказался заблокирован, а преступник перестал выходить на связь.