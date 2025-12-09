Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думала, со мной такого не произойдет»: из-за одной ошибки сибирячка лишилась почти 3 миллионов

Жительница Нижнеудинска потеряла 3 млн рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Нижнеудинска стала жертвой мошенников, потеряв почти три миллиона рублей под предлогом высокодоходных инвестиций. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, полгода назад женщина откликнулась на интернет-объявление о быстром заработке на бирже, прошла анкетирование и открыла так называемый «брокерский счет».

Как рассказала сама жертва, все начиналось с небольших вложений, схема поначалу работала: обещанный доход успешно выводился. Желая увеличить прибыль, женщина оформила кредит на сумму около двух миллионов рублей и перечислила эти средства на счета, указанные телефонным собеседником. Когда же она попыталась вывести накопленные «проценты», счет оказался заблокирован, а преступник перестал выходить на связь.

— Я знала о таких случаях, но думала, что со мной этого не произойдет, — рассказала сибирячка в полиции.

Правоохранители напоминают, что преступники часто притворяются сотрудниками инвестиционных компаний. Они специально позволяют жертве некоторое время получать небольшие выплаты, чтобы втереться в доверие. После внесения крупной суммы мошенники похищают деньги и прекращают всякое общение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии работницы банка спасли мужчину от мошенников.