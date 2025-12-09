В России гражданка Молдовы «заказала» мужа любовнику: В итоге расплатилась с убийцей банкнотами из «банка приколов»

В Подмосковье 38-летняя уроженка Молдовы Виорика Кондратюк наняла любовника, Рината Кажгалиева, для убийства своего мужа Сергея (после неудачной попытки отравить его метадоном).
По сговору, Кажгалиев зарезал жертву в ремонтируемой квартире. Однако Кондратюк обманула киллера, расплатившись муляжом банкнот из «банка приколов», спрятанным в детской «ватрушке».
Кондратюк была задержана, а суд приговорил её к 17 годам лишения свободы. Дочери Кондратюк остались жить у матери убитого Сергея.
