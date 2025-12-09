Ричмонд
В России гражданка Молдовы «заказала» мужа любовнику: В итоге расплатилась с убийцей банкнотами из «банка приколов»

Вначале она пыталась отправить супруга на тот свет самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье 38-летняя уроженка Молдовы Виорика Кондратюк наняла любовника, Рината Кажгалиева, для убийства своего мужа Сергея (после неудачной попытки отравить его метадоном).

По сговору, Кажгалиев зарезал жертву в ремонтируемой квартире. Однако Кондратюк обманула киллера, расплатившись муляжом банкнот из «банка приколов», спрятанным в детской «ватрушке».

Кондратюк была задержана, а суд приговорил её к 17 годам лишения свободы. Дочери Кондратюк остались жить у матери убитого Сергея.

Читайте также:

Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).

Власть в Молдове не перестает поражать лицемерием: Угробив аграрный сектор, президент предлагает покупать перед новым годом продукцию местных производителей.

Баночка мёда, бутылка вина и плацинды, купленные к праздникам, проблемы экономики страны не решат (далее…).

Если оппозиционных журналистов не пускают ни на одно официальное событие, значит вы — в Молдове: Власть живет в параллельном мире со своими СМИ, несогласных блокируют и закрывают.

Ни на одно официальное мероприятие, а тем более, с участием Санду и ПАС, не пускают оппозиционные СМИ, — такого в Молдове не было за все годы независимости (далее…).