Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свалка в Новороссийске девятые сутки дымит и травит местных жителей

Полигон ТКО на горе Щелба в Новороссийске горит уже девятые сутки.

Источник: t.me/Gavrikovzam

Площадь тления — более 200 кв. м, едкий дым распространяется на Васильевку, Глебовку, Абрау-Дюрсо. Роспотребнадзор зафиксировал превышения взвешенных веществ и оксида углерода. Жители жалуются на удушье, головные боли, «жуткую вонь». Местные власти говорят о круглосуточной работе по борьбе с огнем, но тушение водой, пеной и грунтом не помогает. Это уже третий пожар на свалке в 2025 году. Отчаявшиеся люди пишут на «прямую линию» президенту Владимиру Путину.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что днем 1 декабря в на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске вспыхнул пожар.