Свалка в Новороссийске девятые сутки дымит и травит местных жителей

Площадь тления — более 200 кв. м, едкий дым распространяется на Васильевку, Глебовку, Абрау-Дюрсо. Роспотребнадзор зафиксировал превышения взвешенных веществ и оксида углерода. Жители жалуются на удушье, головные боли, «жуткую вонь». Местные власти говорят о круглосуточной работе по борьбе с огнем, но тушение водой, пеной и грунтом не помогает. Это уже третий пожар на свалке в 2025 году. Отчаявшиеся люди пишут на «прямую линию» президенту Владимиру Путину.