Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14

«Число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения», — написал он в своем Telegram-канале.
