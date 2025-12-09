Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. Об этом 9 декабря сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Источник: РИА "Новости"

«Число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения», — написал он в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше