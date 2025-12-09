Ричмонд
В Марий Эл завели дело после ДТП, где пострадали 10 человек

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Марий Эл, в котором пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером в понедельник на автодороге Йошкар-Ола — Уржум в Медведевском районе произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. После удара микроавтобус съехал в кювет.

По делу назначены судебные автотехническая и медицинские экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что всего в ДТП пострадали 10 человек. Из них двое находились в тяжелом состоянии, четверо получили травмы средней степени тяжести, еще четверо после осмотра и оказания первой помощи были отпущены домой.