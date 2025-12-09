Уфимский магазин лишился лицензии из-за продажи алкоголя в ночное время

Министерство торговли и услуг Башкирии нашло нарушение в одном из уфимских магазинов. Выяснилось, что там продавали алкогольные напитки в ночное время, что запрещено региональным законодательством.
Напомним, в республике действует ограничение: торговать спиртным в розничных точках нельзя с 11 вечера до 8 утра.
В ведомстве рассказали, что работа магазина в неурочные часы портила криминогенную обстановку и не давала покоя жителям близлежащих домов. Поступавшие от них жалобы на постоянный шум и неадекватное поведение клиентов подтвердились в ходе проверки.
В результате, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приняла решение аннулировать лицензию магазина на розничную продажу алкоголя.
