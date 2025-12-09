Ричмонд
Белоруске пришлось выбросить iPhone после помощи знакомому

Жительница Речицы помогла знакомому и теперь выбросит iPhone.

Источник: Комсомольская правда

В Речице девушка помогла новому знакомому и теперь вынуждена выбросить «Айфон», рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Жертвой кибермошенников стала 18-летняя речичанка. В мессенджере Телеграм новый знакомый попросил ее выйти из учетной записи и войти по новым данным, чтобы помочь ему устранить техническую неисправность телефона.

Под таким предлогом киберпреступники получили доступ к телефону девушки, и сразу же его заблокировали. На экране появилось требование перечислить 3000 белорусских рублей для разблокировки. Девушка обратилась в милицию.

— Восстановить доступ к учетной записи после того, как жертва подобного вида мошенничества сама предоставила доступ преступникам, невозможно, — прокомментировали в милиции.

После такого iPhone превращается в условный кирпич, его остается только выбросить. Во избежание подобного нельзя передавать данные, и в настройках следует включить запрет выхода из Apple ID на iPhone и других устройствах Apple.