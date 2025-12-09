Обокравшего пермячку 40-летнего отца вычислили по дисконтной карте

Инцидент случился в начале 2025 года, когда один из пермяков нашёл на улице банковскую карту. С того момента мужчина начал оплачивать свои расходы за счёт владелицы карточки. На протяжении месяца — с января по февраль — он проводил транзакции, надевая капюшон и медицинскую маску. В число покупок вошла даже оплата проезда.