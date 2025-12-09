Ричмонд
Израиль ударил по Ливану

ЦАХАЛ атаковала южные районы Ливана, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Ударам подверглись населенные пункты Иззе, Румейн, Эркин, район Джибы, долина Зефта и гора Сафи. В городе Джиба повреждены жилые дома. Сообщений о жертвах среди гражданского населения не было.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ночью во вторник Telegram-канал ЦАХАЛ сообщал, что израильские военные нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, включая учебный центр группировки. Утверждается, этот комплекс использовался для подготовки террористических актов против военных и гражданских лиц Израиля.

Перемирие между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 года, напоминают «Ведомости». Как пояснял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, такая мера была необходима для восполнения ресурсов армии и фокусировки ЦАХАЛ на противодействии угрозам, исходящим от Ирана и палестинского движения «Хамас».

Хотя режим прекращения огня между странами действует уже больше года, обстановка на границе остается неспокойной. В понедельник Израиль сообщил об устранении двух боевиков «Хезболлы» юге Ливана, а в ноябре обвинил эту группировку в незаконной перевозке оружия через Сирию.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявлял, что группировка не намерена прекращать борьбу. Он отверг аргумент о том, что ее разоружение обезопасит Ливан от израильских атак и заявил, что враг создает новые поводы для продолжения противостояния. Также Касем уточнил, что соглашение о прекращении огня с Израилем распространяется только на южный берег реки Литани.

