Израиль ударил по Ливану

Перемирие между Ливаном и Израилем действует с ноября 2024 года, напоминают «Ведомости». Как пояснял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, такая мера была необходима для восполнения ресурсов армии и фокусировки ЦАХАЛ на противодействии угрозам, исходящим от Ирана и палестинского движения «Хамас».
Хотя режим прекращения огня между странами действует уже больше года, обстановка на границе остается неспокойной. В понедельник Израиль сообщил об устранении двух боевиков «Хезболлы» юге Ливана, а в ноябре обвинил эту группировку в незаконной перевозке оружия через Сирию.
Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявлял, что группировка не намерена прекращать борьбу. Он отверг аргумент о том, что ее разоружение обезопасит Ливан от израильских атак и заявил, что враг создает новые поводы для продолжения противостояния. Также Касем уточнил, что соглашение о прекращении огня с Израилем распространяется только на южный берег реки Литани.