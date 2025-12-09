Израиль ударил по Ливану

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявлял, что группировка не намерена прекращать борьбу. Он отверг аргумент о том, что ее разоружение обезопасит Ливан от израильских атак и заявил, что враг создает новые поводы для продолжения противостояния. Также Касем уточнил, что соглашение о прекращении огня с Израилем распространяется только на южный берег реки Литани.