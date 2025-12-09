Мошенники рассылают сообщения от имени Госжилинспекции Самарской области

В Самарской области участились случаи мошенничества, когда аферисты пишут людям в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции Самарской области. Они создают фальшивые аккаунты с похожими на настоящие именами и логотипами.
«Мошенники пытаются получить личные данные жителей или деньги под различными предлогами. Например, они могут сообщать о срочных платежах, несуществующих проверках или предлагать “бесплатные” услуги», — предупредили в ГЖИ по Самарской области.
На самом деле сотрудники не рассылает требования об оплате через мессенджеры и соцсети. Сообщения с угрозами, шокирующей информацией, а также без конкретных данных о квартире — явные признаки обмана.
Чтобы не наткнуться на мошенников, рекомендуется не переходить по ссылкам и не передавать никому свои личные данные. Для проверки информации нужно звонить по официальным телефонам с сайта ведомства.