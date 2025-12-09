Ричмонд
Прокуратура Башкирии начала проверку из-за аварии на теплосетях в Белорецке

Из-за коммунальной аварии десятки домов, школы, сады и ДК остались без тепла.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за коммунальной аварии в Белорецке. Напомним, утром 9 декабря в городе произошло аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения. По данным МЧС республики, в результате без коммунальных услуг остались более 70 многоквартирных жилых домов, а также ряд больниц, школ, детских садов и административных зданий.

В рамках проверки надзорное ведомство намерено установить точные причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура также даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей организации и выяснит, как содержатся объекты коммунальной инфраструктуры и насколько своевременно проводятся ремонтные работы.

Также сотрудники прокуратуры вместе со специалистами планируют провести обход квартир в пострадавших домах. Они будут замерять температуру в помещениях, проверять условия проживания жителей Белорецка в период восстановительных работ и, при необходимости, принимать от них письменные обращения.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключили в ведомстве.

