Прокуратура Башкирии начала проверку из-за аварии на теплосетях в Белорецке

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за коммунальной аварии в Белорецке. Напомним, утром 9 декабря в городе произошло аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения. По данным МЧС республики, в результате без коммунальных услуг остались более 70 многоквартирных жилых домов, а также ряд больниц, школ, детских садов и административных зданий.