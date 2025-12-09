Жителя Подмосковья осудили на семь лет за переделку оружия в гараже

Мужчина начал свою деятельность в январе 2018-го. Он покупал в интернете охолощенное оружие. Затем обвиняемый изготавливал из него пригодное для стрельбы оружие. Этим он занимался у себя в гараже. Там же он хранил патроны. Мужчину задержали в декабре прошлого года. В его квартире нашли бездымный порох. Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима.