Организатор подпольного центра по выводу из запоев объявлен в розыск

Суть схемы была в том, что населению предлагали услуги по снятию абстинентного синдрома, то есть по выводу из запоя. Этим занимались люди без медицинского образования и лицензии.
«Суд признал их виновными и одному из них назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 105 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет, а второму — в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет», — говорится в сообщении.
Организатора схемы объявили в розыск, а материалы по нему выделены в отдельное производство. Как пояснили в УСК, один из участников группы — мужчина, который лечился от наркозависимости в одной из российских клиник.
«Директор лечебного учреждения сделал ему “выгодное предложение”, пообещав работу и возможность “помогать другим” в городе Минске», — отметили в следственном управлении.
В Минске к группе присоединился местный житель. Используя название зарубежной клиники, фигуранты размещали в интернете рекламу. Акцент делали на анонимность, скорость и гарантированный результат.
Медперсонал «трудоустраивали» тоже нелегально без оформления документов. Персонал проводил медицинские манипуляции на дому у пациентов. Процедуры назначались без должного обследования, необходимых условий и лицензии.
Собственный «бизнес»
Полученные за услуги деньги делили: часть шла нанятому персоналу, часть — организаторам схемы. Так было с 2021 по 2023 годы, а потом один из участников группы решил не делиться с другими фигурантами и занимался «бизнесом» самостоятельно.
«Летом 2024 года его незаконная деятельность пресечена сотрудниками милиции», — пояснили в столичном управлении.
Всего ему удалось заработать свыше 120 тыс. рублей. Следователи провели анализ движения денег по счетам минчанина, его родственников и знакомых. Так и удалось выйти на след его бывших подельников. Их общая незаконная прибыль, как удалось установить, превысила 250 тыс. рублей.
Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2, 3 ст. 233 УК (предпринимательская деятельность без лицензии, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы). При этом оба фигуранта признали вину и возместили сумму незаконного дохода.
Правоохранители рекомендуют обращаться за наркологической помощью только в организации, у которых есть лицензия.
«Работа в условиях домашней обстановки связана с рисками оказания неквалифицированной медицинской помощи и возникновения угрожающих жизни осложнений, вплоть до летального исхода», — подчеркнули в минском управлении СК.