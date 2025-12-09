Организатор подпольного центра по выводу из запоев объявлен в розыск

«Суд признал их виновными и одному из них назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 105 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет, а второму — в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет», — говорится в сообщении.