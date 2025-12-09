Лихач устроил опасную погоню и чуть не сбил женщину с ребенком

В Саратове задержан 17-летний водитель, отказавшийся остановиться по требованию полиции и устроивший опасную погоню по городским улицам. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД, случилось все в момент, когда экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Opel для проверки документов.
— Вместо того чтобы выполнить требование, молодой человек резко увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские с включенными спецсигналами начали преследование. В о время погони нарушитель создал реальную угрозу для других людей: он проехал на красный свет светофора и едва не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, — пишут журналисты.
На проспекте Энтузиастов к преследованию подключился второй экипаж ДПС. Наконец, полицейские вынудили водителя свернуть во двор на улице Пономарева, где он оказался в тупике. После остановки автомобиля подросток попытался скрыться пешком, но был немедленно задержан.
В отделе полиции в присутствии законного представителя на молодого человека составили четыре административных протокола за управление автомобилем без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора, неподчинение законному требованию полицейских и нарушение правил проезда пешеходного перехода. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.
