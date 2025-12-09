Лихач устроил опасную погоню и чуть не сбил женщину с ребенком

— Вместо того чтобы выполнить требование, молодой человек резко увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские с включенными спецсигналами начали преследование. В о время погони нарушитель создал реальную угрозу для других людей: он проехал на красный свет светофора и едва не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, — пишут журналисты.