В Иркутске осудили организаторов хищения 22 млн у онкодиспансера

В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу о хищении более 22 миллионов рублей при закупках оборудования для онкобольных. К реальным срокам лишения свободы приговорены четверо человек, включая бывшего внештатного специалиста регионального минздрава и сотрудницу Областного онкодиспансера. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
— Суд установил, что в 2020 году группа лиц, используя служебное положение, организовала поставку медицинских изделий для онкодиспансера по искусственно завышенным ценам. Сотрудница медучреждения формировала закупочную документацию под конкретного поставщика, а эксперт минздрава согласовывал эти фиктивные документы, — говорится в сообщении ведомств.
На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 28 миллионов рублей для возмещения ущерба. Октябрьский районный суд признал всех подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 4 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Двум осужденным женщинам отбывание наказания отсрочено до того момента, пока их детям не исполнится 14 лет.
Суд также взыскал с виновных оставшуюся сумму ущерба в размере 13 миллионов рублей. Часть украденных средств — 9 миллионов — им удалось возместить ранее.
