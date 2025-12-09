В Иркутске осудили организаторов хищения 22 млн у онкодиспансера

На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 28 миллионов рублей для возмещения ущерба. Октябрьский районный суд признал всех подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 4 лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафы от 500 до 700 тысяч рублей. Двум осужденным женщинам отбывание наказания отсрочено до того момента, пока их детям не исполнится 14 лет.