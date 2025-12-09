С 12 декабря проезд по новому участку трассы М-12 в Башкирии будет платным

Участок протяженностью 65 километров был открыт накануне новогодних праздников в конце 2024 года и в течение всего 2025 года оставался бесплатным для всех водителей. Дорога имеет четыре полосы, освещение на всем протяжении, два моста, девять путепроводов и шесть развязок с выездами к населенным пунктам. Четыре развязки построены на пересечениях с местными дорогами у поселков Карабашево, Рсаево, Бишкураево и Семилетка. Еще две обеспечивают связку с трассой М-7 «Волга» в районе Исаметово и Асяново.