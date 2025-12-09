С 12 декабря проезд по новому участку трассы М-12 в Башкирии будет платным

С 12 декабря движение по одному из участков федеральной трассы М-12 в Башкирии станет платным. Речь идет о скоростной дороге, которая обходит пять поселков в Илишевском районе. Эту часть магистрали по распоряжению правительства республики передали в управление государственной компании «Автодор», которая является владельцем всей трассы.
Участок протяженностью 65 километров был открыт накануне новогодних праздников в конце 2024 года и в течение всего 2025 года оставался бесплатным для всех водителей. Дорога имеет четыре полосы, освещение на всем протяжении, два моста, девять путепроводов и шесть развязок с выездами к населенным пунктам. Четыре развязки построены на пересечениях с местными дорогами у поселков Карабашево, Рсаево, Бишкураево и Семилетка. Еще две обеспечивают связку с трассой М-7 «Волга» в районе Исаметово и Асяново.
Для оплаты проезда не потребуется останавливаться или заранее устанавливать специальный транспондер. На дороге действует безбарьерная система «Свободный поток». Датчики автоматически фиксируют номерные знаки и габариты автомобилей, формируя счет за поездку. Деньги спишутся автоматически с привязанного платежного средства, либо их можно будет оплатить вручную в течение пяти дней через мобильное приложение или на сайте оператора. Точные тарифы будут опубликованы на этих же ресурсах.
Для тех, кто не захочет пользоваться платной дорогой, остаются два альтернативных бесплатных маршрута. Первый проходит через те же пять поселков Илишевского района по старой дороге. Второй вариант — объезд по северу республики от Старого Байсарово до города Дюртюли.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.