Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде Волгограда

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что арест Ульянова может быть связан с громким скандалом, напрямую касающимся отставного полковника Игоря Дайлиденко. В судебном процессе по избранию меры пресечения это косвенно подтвердил сам блогер. Сидя за решеткой в зале суда, Ульянов рассказал журналистам о том, как брал деньги с Дайлиденко за серию публикаций о нем в социальных сетях.