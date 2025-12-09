Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде Волгограда

В Волгограде пытается выйти на свободу из СИЗО блогер Алексей Ульянов.

Источник: РИА "Новости"

В областном суде он пытается оспорить решение об аресте, который 4 декабря в отношении него избрал Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия.

Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения поступила от защитника блогера Ульянова в Центральный районный суд накануне.

Напомним, что Алексея Ульянова задержали вечером 2 декабря в Волгограде. Его подозревают в серии вымогательств под угрозой опубликования порочащих сведений. Такую деятельность, как считает следствие, блогер вел с 2020 года. По нескольким эпизодам он действовал совместно с другим скандальным блогером — админом Telegam-канала «Остров Свободы» Михаилом Серенко, который проходит подозреваемым по 12 уголовным делам.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что арест Ульянова может быть связан с громким скандалом, напрямую касающимся отставного полковника Игоря Дайлиденко. В судебном процессе по избранию меры пресечения это косвенно подтвердил сам блогер. Сидя за решеткой в зале суда, Ульянов рассказал журналистам о том, как брал деньги с Дайлиденко за серию публикаций о нем в социальных сетях.