В Ивановской области разбился самолет Ан-22. Что известно

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение в Ивановской области, упав в акваторию Уводьского водохранилища. Информацию уже подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Трагедия произошла в Фурмановском районе, недалеко от деревни Иванково. Как уточняют оперативные службы, фрагменты воздушного судна уже обнаружены на поверхности воды.
По информации ТАСС, самолет выполнял плановый облет после проведения ремонтных работ. Последний раз экипаж выходил на связь около 11:00 утра, спустя несколько часов борт рухнул на землю.
На борту находились семь человек. По предварительной информации, весь экипаж погиб. В настоящий момент на месте падения продолжается поисково-спасательная операция.
Это не первая авиакатастрофа в регионе за последнее время. Полтора года назад в Ивановской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Тогда трагедия унесла жизни 15 человек — восьми членов экипажа и семи пассажиров.