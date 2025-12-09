В Воронеже задержан подозреваемый в сексе со школьницами учитель физкультуры

Следователи задержали 29-летнего учителя одной из школ Воронежа, подозреваемого в двух эпизодах секса с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), и двух эпизодах развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ, до трех лет лишения свободы).